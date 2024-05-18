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        Haberler Dünya Hamas: 10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik

        Hamas: 10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Hamas da bölgede İsrail ordusuna saldırılar düzenliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail orduna ait tank ve buldozer gibi çok sayıda aracı hedef aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 00:50 Güncelleme: 18.05.2024 - 00:55
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        "10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik"
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 10 gün içinde Gazze Şeridi'ndeki çeşitli çatışma noktalarında İsrail ordusuna ait 100 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 224. gününde açıklamalarda bulundu.

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        Ebu Ubeyde, "Son 10 gün içinde Kassam mensupları, savaşın tüm cephelerinde Siyonistlere ait tanklar, personel taşıyıcılar ve buldozerler dahil olmak üzere 100 farklı askeri aracı hedef aldı." dedi.

        İsrail askerlerinin girdikleri tüm bölgelerde büyük kayıplar verdiğini ve kayıplarını ilan etme fırsatı dahi bulamadıklarını vurgulayan Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda da İsrail güçlerine ağır darbeler indirdiğinin altını çizdi.

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        "KASSAM, YÜKSEK RÜTBETLİ SUBAYLARI AVLIYOR"

        Kassam Tugayları'nın Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun yüksek rütbeli askerlerini "avladığını" belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in ise imza attığı katliamları "askeri başarı" olarak yansıttığını, takip ettiği sistematik ölüm ve yıkım stratejisiyle Filistin halkının iradesini kırmaya çalıştığını ifade etti.

        İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik en korkunç soykırımı yaptığını vurgulayan Ebu Ubeyde, "Suçlu düşman ve barbar ordusu, o günden (7 Ekim'den) bu yana hâlâ imajını onarmaya çalışıyor, ancak daha fazla rezil oluyor." dedi.

        Ebu Ubeyde, "Bir süper güce dayatılsaydı aylar önce çökecek olan bu açlık, yıkım, cinayet ve suç savaşına rağmen mücahitlerimiz ve direnişimiz, arkasındaki halk gücüyle her yerden düşman askerlerine öldürücü darbeler vuruyor." ifadelerini kullandı.

        "UZUN SOLUKLU SAVAŞA HAZIRIZ"

        Filistin direnişinin ateşkes sağlanması noktasında kararlı olduğunu ancak uzun soluklu bir savaşa da hazır olduğunu dile getiren Ebu Ubeyde, bunun Filistin halkının bu toprakların sahibi olmasından kaynaklanan haklılıktan alınan güçle yapıldığını vurguladı.

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        Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail ordusunun saldırılarının sürmesi ve İsrail hükümetinin uzlaşmazlığı nedeniyle İsrailli esirlerin öldüğü bazı vakaları isim ve resimlerle sürekli ve açık şekilde duyurduğunu aktardı.

        İsrail ordusu, bugün, 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

        Hamas'ın elinde hala 129 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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