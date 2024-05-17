Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ve EURO 2024 için dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları...
Futbol kariyerini İtalya'nın Inter takımında sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT SPOR'un sorularını yanıtladı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
"Bu benim üçüncü Avrupa şampiyonam olacak. İlk ikisi iyi geçmedi ama inşallah bu iyi geçer. Benim için çok önemli. Bu iyi performansımla ve takım arkadaşlarımla Milli takım formasıyla kanıtlamamız gereken şeyler var. Şampiyonaya iyi başlarsak devamını getireceğimize inanıyorum. Kampa erken başlayacağız, çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız."
"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"
"Toplam 6 veya 7 maç oynanacak. Bu maçlarda önemli olan skordur. Maçları kazanmamız gerekiyor. Her maç bizim için final olacak. Maça iyi başlarsak turnuvanın gidişatı da iyi olur. Kaptan olarak hedefim belli. Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak. Ben hedefimi her zaman çok yüksek tutarım."
"RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"
"Bir rüya gerçekleşti. 7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir bunu bekliyordum. Takım olarak bizim için önemliydi. 2. yıldızı takmak bizim için iyi oldu."
"FİNAL OYNAMAK GÜZEL DUYGU"
"Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu."
"TÜRKİYE'DE 1-0 GERİDEN BAŞLIYORSUN"
"Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem."
"KENDİ ÜLKEMDE GİBİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUM"
"Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum."
GALATASARAY İTİRAFLARI
"Galatasaray'a, Türkiye'ye gelmek istemiyor diye yorumlar çıkmıştı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Ben sadece bu şartlarda Türkiye'ye gelmek istemediğimi söyledim. Ben düşüncemi paylaşmak istedim, milletimiz de yanlış anladı galiba ya da anlamak istediği gibi anladı. Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek istiyordum ama bizim maçımız var, kupayı kaldıracağımız için gidemedim."