Nafaka borcunu duyunca avukatların bürosunu yakmaya kalktı

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçe merkezindeki Koçkan İş Hanı'nda meydana geldi. KADES ihbarıyla olay yerine intikal eden polis ekipleri, elinde benzin bidonu ile saldırgan hareketler sergileyen Mehmet B.'yi (38) sakinleştirmeye çalıştı. Ancak saldırgan, uyarıları dikkate almayarak koridora benzin döküp, avukatlar Ayşegül Özcan ve Beyza Nur Özmekik'in bürolarına ait kapıyı yumruklayıp, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu sırada takviye polis ekipleri çağrıldı. Iafaka borcunu görüşmek için avukatların ofisine geldiği öğrenildı Mehmet B., avukatların bürosuna ait tabela ve lambaları sökerek, ofis kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Ekiplerin çabaları sonucu kontrol altına alınan saldırgan gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli Mehmet B. ifadesinde, 186 bin TL nafaka borcu olduğunu öğrenmesi üzerine bir anlık sinirle avukatlık bürosuna gittiğini söyledi. Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilecek. ZONGULDAK BAROSU ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ Zonguldak Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukatların müvekkilleri ile vekalet ilişkisi ile bağlı olup, dosyanın tarafı olmadıkları vurgulandı. Avukatlara yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, avukatlara yönelik gerek fiziki gerek sözlü saldırılar için mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ve failin tutuklanıp gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olunacağı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: