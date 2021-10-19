Nafer Ermiş hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Nafer Ermiş hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Nafer Ermiş hayatını kaybetti

Ünlü yazar Nafer Ermiş, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti

Nafer Ermiş hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Yazar ve çevirmen Nafer Ermiş'ten acı haber geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da tanınan Nafer Ermiş'in kalp krizi sonucu hayata veda ettiği öğrenildi. Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Yazar, çevirmen ve editör Nafer Ermiş vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." denildi.

NAFER ERMİŞ KİMDİR?

Nafer Ermiş, 1964 yılında Denizli’de doğdu. Mülkiye’yi bitirdikten sonra 1990 yılında Almanya’ya gitti. On yıl kaldığı Almanya’da Bremen Üniversitesi’nin Felsefe, Kültür Bilimleri ve Alman Filolojisi üzerine eğitim aldı. Otuz’a yakın kitap çevirdi ve İmge Yayınevi'nde editörlük yaptı. Kendine ait üç kitabı bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı aşk yaşıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşkın fotoğrafı
Gülden Arslan gönlünü İzzet Başlak'a kaptırdı: Her hissimi tazecik tuttun - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşkını ilan etti
İbrahim Tatlıses'ten o iddialara yanıt! Derya Tuna, Sibel Can ve Hülya Avşar'ı istemedi mi? - Magazin haberleri
MAGAZİN Tatlıses'ten o iddialara yanıt
Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a gönderme! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Bir lira'lık gönderme!
Derya Şensoy'dan Celal Can Algül'e sürpriz kutlama! - Magazin haberleri
MAGAZİN Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Linet: İsrail'de asker kaçağıyım! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Asker kaçağıyım!"
Nusret'e mahkemeden kötü haber - Magazin haberleri
MAGAZİN Nusret'e mahkemeden kötü haber
İbrahim Tatlıses'in güneş banyosu - Magazin haberleri
MAGAZİN "D vitamini alıyorum"
AYNA POZU! Algı Eke: Yoga zamanı - Magazin haberleri
MAGAZİN "Yoga zamanı"
Tardu Flordun: Ara verme sebebim kendimi sorgulamam - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Ara verme sebebim kendimi sorgulamam'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.