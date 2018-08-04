Nagoya - Gamba Osaka düellosu

Nagoya ve Gamba Osaka, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Nagoya 13 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Gamba Osaka 17 puanda ve 16. sırada. Nagoya, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gamba Osaka son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 449 kodlu maçı oynayanlar; Nagoya galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Gamba Osaka galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Nagoya son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 1-4 kazandı.

Gamba Osaka ise Nagoya karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Nagoya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nagoya, kendi sahasında 7 gol attı, 11 gol yedi.

Gamba Osaka, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gamba Osaka 4 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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