Nagoya - Hiroshima maçı heyecanı

Nagoya ve Hiroshima, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Nagoya 9 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Hiroshima 40 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Nagoya, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hiroshima, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nagoya kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Hiroshima sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Nagoya son haftadaki Gamba Osaka müsabasında 1-4 kazandı.

Hiroshima ise Urawa maçında 1-0 yenildi.

Nagoya, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 11 gol yedi.

Hiroshima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hiroshima, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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