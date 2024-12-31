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        Nahit Menteşe hayatını kaybetti

        Eski bakanlardan Nahit Menteşe 92 yaşında hayatını kaybetti. Menteşe'nin cenazesi, perşembe günü TBMM'de yapılacak törenin ardından Devlet Büyükleri Mezarlığı'na defnedilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:04
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        Nahit Menteşe hayatını kaybetti
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Aydın’ı 6 dönem temsil eden, İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde de Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nahit Menteşe 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        İHA'nın haberine göre Menteşe’nin cenazesi, 2 Ocak 2025 Perşembe günü TBMM'de yapılacak tören ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze namazının ardından Devlet Büyükleri Mezarlığı'na defnedilecek.

        NAHİT MENTEŞE KİMDİR?

        1932 yılında Milas'ta doğan Nahit Menteşe, ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise eğitimini ise Aydın Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı ve Aydın Yüksek Talebe Derneği'nin başkanlığını üstlendi.

        Meslek hayatına Aydın’da avukat olarak başlayan Menteşe, siyaset ve sosyal çalışmalarla da ilgilendi. İl Genel Meclisi üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği gibi yerel görevlerde bulundu. Aynı zamanda Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aydın Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşlarda önemli görevler üstlendi. 1965 yılında Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Nahit Menteşe, 1969, 1973, 1977, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde de milletvekili seçildi.

        Görev yaptığı süre boyunca, Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yaptı.

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