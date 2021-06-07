Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri nedir? Sorusu destekten yararlanan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. İşte 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da hesaplara yatacağını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin belirtilen günde hesaplara yatacağını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Bakan Bilgin ödemelerin banka hesabı üzerinden yapılacağını aktardı. IBAN bilgisi eksik veya hatası olan vatandaşların ödemeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) üzerinden yapılacak.

İŞKUR, 17 Nisan 2020'de başlatılan Nakdi Ücret Desteğinin Cumhurbaşkanı tensipleriyle 17 Mayız 2021'den 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar için nakdi ücret desteği başvurusu yapılır. Söz konusu başvuruyu işverenin yapması gerekir.

Başvuru yapmak için https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linkine tıklayabilirsiniz.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.