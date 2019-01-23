Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün organ bağışına karşı olduğunu belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" sözleri, organ nakilli hastalardan tepki gördü. Antalya'da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri profesör hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası Uğur Acar, dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ve dernek üyeleri dernek binasında biraraya gelerek tepki gösterdi.
Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" şeklindeki açıklamasının organ bekleyen hastalar ve organ bağışına gönül verenler arasında deprem etkisi yarattığını söyleyen AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, "Sayın profesörümüzün Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin hasta hakkında kullanmış olduğu 'dangalak' kelimesi bizleri çok yaralamış ve üzmüştür. Biz de bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Dünden beri çok üzgünüz, bu sözler hocamıza hiç yakışmadı. Bizim bir sloganımız var: Bugün biz yarın belki de siz" dedi.
"HOCAYI DİNLEMEYİN ORGAN BAĞIŞI YAPIN"
Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Türkiye'nin dördüncü yüz nakillisi Turan Çolak ise, "Bu açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hocayı dinleyenler sakın organ bağışından vazgeçmesin. Bizleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi organlar bizlerde yaşıyor. Evlatlarınızın canını biz taşıyoruz. Hocanın dediklerine aldırmayın bu yanlış açıklamadır" dedi.
"HOCA ÖZÜR DİLEMELİ"
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar da, Prof. Dr. Celal Şengör'ün yaptığı açıklamaların organ nakli olan ve organ bağışı bekleyenleri çok üzdüğünü, yaptığı konuşma nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Dernek önünde pankart açıp profesörü kınayan dernek üyeleri de en kısa zamanda adliyeye gidip Prof. Dr. Celal Şengör hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
NE DEMİŞTİ?
Bir televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söylemiş organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağı sorularına muhatap olduğunu anlatarak, şöyle demişti: "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Osteoloji dersi için iskelet bulamadıklarını duyuyorum."
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