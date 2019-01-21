Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Halk Tv'de katıldığı bir programda organ bağışı ile ilgili sözleri tepki çekti.

Şengör, organlarını bağışlayıp bağışlamayacağı sorusuna “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” açıklamasında bulundu.

"30 BİN CİVARINDA ORGAN, DOKU VE HÜCRE BEKLEYEN HASTA VAR"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Organ Bağışı ve Organ Nakli Uluslararası Medya Çalıştayı'nda Türkiye'de yaklaşık 30 bin civarında organ, doku ve hücre bekleyen hasta olduğunu kaydetmişti.

Kahveci, "Bu hastalar, canlıdan bir vericisi olmayan ancak ölen insanların bağışlanacak organlarıyla hayata dönmeyi bekleyen hastalar olduğu için biz organ nakli profesyonellerine, organ bağışıyla ilgilenen profesyonellere son derece önemli görevler düşüyor. Aynı şekilde bu konunun önemli bir paydaşı olan basına da bu noktada önemli bir görev düşüyor" açıklamasında bulunmuştu.