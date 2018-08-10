Nancy - Lens maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Nancy, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Lens takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Nancy, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lens son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 226 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nancy kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.70, Lens sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Nancy son haftadaki Ajaccio müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Lens ise Niort karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Nancy, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Lens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lens, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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