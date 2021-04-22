"DİVALARI KUCAKLIYORUM"

Ayrıca divalığı olumsuz bir şey olarak görmediğini söyleyen Naomi Campbell, şu şekilde konuştu:

Divaların iyi olduğunu düşünüyorum. Divalığa olumsuz bir şey olarak bakmıyorum. Aslında Mariah Carey ile bir konuşmamız olmuştu ve bunu tartışıyorduk. Divaların diva olmasına izin verilir çünkü yetenekleri açısından bu dünyayı aşarlar. Divaları kucaklıyorum.