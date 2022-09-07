Napoli Liverpool maçı için artık heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevu öncesi maç saati, yayıncı kuruluş ve muhtemel 11'ler ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...