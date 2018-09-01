Nardo - Bryne karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Nardo ile Bryne, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Nardo 21 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Bryne 26 puanda ve 6. sırada. Nardo son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bryne, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 677 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nardo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bryne sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nardo son haftadaki Bryne müsabasında 4-2 kazandı.

Bryne, Nardo karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nardo, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

Bryne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bryne, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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