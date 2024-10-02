Narin Güran cinayetinde son durum: Narin'i kim neden öldürdü, katil ortaya çıktı mı?
Diyarbakır Tavşantepe'de kaybolan Narin'in cansız bedeni tam 19 gün önce bulunmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet soruşturması kapsamında aile fertleri ve akrabaları da yer aldı. Cinayetle ilgili baş şüpheli konumundaki amca Salim Güran, anne Hediye Güran ve ağabey Enes Güran dahil toplamda 12 şüpheli tutuklandı. Peki Narin'i kim neden öldürdü, katil ortaya çıktı mı? İşte Narin Güran cinayetinde son durum bilgileri
Narin’i kimin neden öldürdüğü merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Narin’in ölümüyle alakalı amca Salim Güran ilk tutuklanan isimlerden birisiydi. Öte yandan İtirafçı Nevzat Bahtiyar itirafında değişikliğe gitti. Ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun raporu belli oldu. Peki Narin’i kim neden öldürdü, katil ortaya çıktı mı? Narin olayı ne?
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturmanın son durumunun sorulması üzerine, “Narin evladımızla ilgili soruşturma devam ediyor. 21 Ağustos’ta Narin kızımız kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık, milletçe derinden üzüldük. Tabii Narin evladımızın bu şekilde hunharca katledilmesine neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle soruşturma gizli, birçok husus kamuoyuna yansımadı. İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Burada tabii o ifadelerden yola çıkarak herkes tahmin yürütmeye devam ediyor, basın yayın kuruluşlarında. Bu anlamda özellikle soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım.
Tespit edilen adli tıp raporları, bulguları var. DNA bulguları var. Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA’lar Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut. Tabii HTS kayıtları geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve baz çakışmaları, kim hangi zamanda nerede kimlerle bulunmuş. Daraltılmış baz çakışması son zamanda şimdi yapılıyor. Tabii sonradan tespit edilen kameralar var. Bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu çünkü; orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor. Tüm bunlar; ifadeler, 28 şüpheli var, 12’si cezaevinde tutuklu. Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek.
Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu’ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, ‘Acaba ne gizleniyor’ gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım" diye konuştu.
NARİN GÜRAN OLAYI NE?
21 AĞUSTOS'TA KAYBOLDU!
8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolması sonrası Türkiye minik kızı bulmak için adeta seferber oldu. Küçük kıza 19 gün boyunca ulaşılmazken kayıpla ilgili soruşturma kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Narin'e 19 gün sonrası köylüsü Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla ulaşıldı. Bahtiyar minik Narin'in amcası Salim Güran'ın talimatıyla Narin'in cansız bedenini köylerinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyledi. Yapılan çalışmada Narin'in cansız bedenine itirafçının gösterdiği yerde ulaşıldı.
İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşıldı. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşıldı.
Narin Güran'ın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden N.B (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan tutuklanan mahalle muhtarı amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildiğini duyurdu.
Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Narin Güran için Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Narin'in cenazesi kendi köyüne birkaç kilometre uzaktaki komşu köy olan Karakoç'ta defnedildi.
OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI!
Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.
Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.