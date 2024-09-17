Narin'in yengesi Hediye konuştu!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin soluksuz takip ettiği Narin cinayetinin izini sürüyor.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün tutuklanan Hediye’nin evine gidildi. Yenge Hediye’nin evinin etrafı yakından incelendi.
NARİN NASIL KATLEDİLDİ?
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Hediye, Maşallah ve amcanın evlerinin bulunduğu konumdan yola çıkarak, Narin’in cansız bedenini götüren Nevzat Bahtiyar’ın izlediği yolu detaylarıyla anlattı. Narin’in kaybolduğu günden beri suskunluğa bürünen köyde ilk kez bir akraba konuştu.
Tutuklu Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın, eşi Hüseyin Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine şok açıklamalarda bulundu. İddiaların aksine amca Salim’in olay günü 18.30’da köyde olduğunu söyledi.