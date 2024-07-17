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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narkoçelik-27 operasyonunda 396 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Narkoçelik-27 operasyonunda 396 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 57 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Narkoçeklik-27' operasyonlarında , 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 396 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 08:11 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:17
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        Narkoçelik-27 operasyonunda 396 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

        Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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        #operasyon
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