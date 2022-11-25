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Narman Peribacaları yıldız şöleni ile görüntülendi

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'daki Narman Peribacaları, yıldız şöleniyle büyüledi

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AA
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yıldız şöleni ile görüntülendi.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    AA'nın haberine göre Valilik, Büyükşehir ile Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan Narman Peribacaları, her mevsim ziyaretçi çekiyor.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle gündüz yerli ve yabancı turistleri ağırlayan peribacaları, gece de uzun pozlama tekniğiyle yıldız ve Samanyolu galaksisi çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bölgeye giden Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) üyesi bir grup, yıldız şöleni yaşanan bölgede çekim yaptı.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Fotoğrafçılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede gece boyu peribacalarını yıldızlarla bütünleştiren kareler çekti.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    "GECE ÇEKİMLERİ BURADA OLDUKÇA GÜZEL OLUYOR"

    ERFOD Başkanı Yıldıran Yıldırım, bölgeyi tanıtmak amacıyla sanatsal çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Hava karardıktan sonra peribacalarında çekimler yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Burası gündüz ve gece çekimler için ayrı ayrı her türlü ortamı fotoğraf sanatçılarına sağlıyor. Bölgede peribacalarıyla çok güzel fotoğraflar ortaya çıkarmak mümkün" dedi.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Fotoğraf sanatçısı Fatih Coşkun Ertaş ise bölgenin özellikle kırmızı yapısıyla çok dikkati çektiğini belirterek, "Arkadaşlarla yıldız pozlamaya geldik. Samanyolu ve yıldız izi yapacağız. Saatlerce çekimler yapıyoruz. Daha önce de yine bu bölgeye gelmiştik. Gece çekimleri burada oldukça güzel oluyor" diye konuştu.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Fotoğraf sanatçısı Murat Kaya da peribacalarının ziyaretçileri cezbettiğini söyledi.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Gündüz çekimlerinde fayton gezisi, atlı safari ve ATV gezilerinin yanı sıra dronlu çekimler yaptıklarını anlatan Kaya, "Şimdi yıldız pozlama yapacağız. Bugün gökyüzünde ay yok. Ay olmadığı için Samanyolu galaksisi ve yıldızlar çok net gözükecek. Bütün fotoğrafseverlerin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

    Fotoğraf sanatçılarından Ahmet Polat, kentin turistik yerlerinde Samanyolu ve yıldızları uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflayarak şehrin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi
  • ABD'deki Büyük Kanyon değil, Narman! Yıldız şöleni görüntülendi

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