Narsist bir ebeveynin 7 işareti!

Narsist kişilik bozukluğu (NPB) teşhisi konması için bir kişinin empatiden yoksun olması, sık sık kendisine hayranlık duyması ve çoğu zaman çok yüksek bir 'kendini beğenmişlik' duygusuna sahip olması gerekir.

NPD'si olan kişiler bilinçaltı düzeyinde çok düşük benlik saygısına sahiptir. Sonuç olarak, düşük özgüvenlerini telafi etmenin bir yolu olarak bu özellikleri geliştirirler. Eğer narsist iseler, ebeveyniniz bu nitelikleri aşağıdaki eylemlerle gösterir:

3 Şurada Paylaş!









AĞIR ELEŞTİRİ

Narsist bir ebeveyn sizi eleştirmek için her fırsatı bulur. Karnenizdeki tüm B'leri alırsanız, tüm A'lara sahip olmanız gerektiğini söylerler. Tüm A'ları kazanırsanız, yaptığınız "yetersiz" başka bir şeye, örneğin temizlik yapmak yerine okuyarak vakit geçirmek gibi, odaklanacaklar. Başka bir deyişle, ne kadar iyilik yaparsanız yapın, onların gözünde ölçülemeyeceğiniz bir yol mutlaka olacaktır.

NPD'ye sahip olanlar o kadar düşük özgüvene sahiptir ki, kendilerini yükseltmek için her zaman başkalarını eleştirmek zorunda kalırlar. Veya kendi yetersizliklerini inkar etmenin bir yolu olarak kusurlarını size yansıtırlar. Ne yazık ki aile bireyleri, kişiye en yakın oldukları için bu davranışın yükünü taşımaktadırlar.