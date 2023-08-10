Uzmanlara göre kortizol seviyenizi düşürmenin ve stresi anında yok etmenin 7 yolu!

Akut stres, psikolojik stres, kronik stres ve fiziksel stres gibi iç ve dış faktörler kortizol salınımını artırabilir. Normalde, kortizol seviyeleriniz uyandığınızda ilk önce en yüksek seviyededir ve gün içinde yavaş yavaş düşer, ta ki akşam en düşük seviyelerine gelene kadar. Kortizol seviyenizi düşürmenin kolay yolları nı uzmanlarından dinledik!

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SABAHLARI ŞEKER YEMEYİN

Sabahları hareket halindeyken kahvaltılık bir hamur işi almak çok kolaydır, ancak karbonhidratların hızlı sindirildiğini bilin. Bu, özellikle kan şekerinizde ani bir artışa neden olan rafine beyaz, hamurlu karbonhidratlar ve şekerle doldurulmuş ikramlar gibi basit karbonhidratlar söz konusu olduğunda doğrudur.

The Nutrition Twins, "Kan şekeri yükseldiğinde, bunu bir çarpışma izler ve kortizol, diğer adıyla göbek yağ hormonu da dahil olmak üzere nörotransmiterlerin salınmasını tetikler. Bu sadece vücudunuzu strese sokup sizi kan şekeri dalgalanmalarına ve gün içinde aşırı kortizole hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda iltihaplanmayı da tetikler. Vücudunuzdaki iltihaplanma ne kadar fazla olursa, o kadar fazla kortizol üretilir ve kilo vermek o kadar zorlaşır. Bu bir kısır döngü. Bütün bunlar sakin vücudunuz ve kilonuz için sorun. Bu yüzden kahvaltıda çıplak karbonhidrattan da kaçınmak iyi bir fikir." diye açıklıyor.