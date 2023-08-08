Antrenmandan sonra içilecek en iyi içecekler! Protein ihtiyacını karşılayarak kas oranını artırıyor

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Forbes'e göre eğlence amaçlı egzersizler daha yüksek yoğunluklu egzersizlere kıyasla çok fazla karbonhidrat / protein takviyesi gerektirmeyebilir. Bu gibi durumlarda, çay, meyve suyu veya su ardından sağlıklı bir atıştırmalık veya dengeli bir yemek gayet iyi olabilir. Bununla birlikte, daha aşırı atletik antrenmanlarda kuvvet antrenmanından sonra istenen 2:1 karbonhidrat-protein kombinasyonunu veya uzun süreli aerobik antrenmandan sonra 3:1 oranını elde etmek için bir protein içeceği veya smoothie faydalı olabilir.