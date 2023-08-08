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        Haberler Sağlık Antrenmandan sonra içilecek en iyi içecekler! Protein ihtiyacını karşılayarak kas oranını artırıyor!

        Antrenmandan sonra içilecek en iyi içecekler! Protein ihtiyacını karşılayarak kas oranını artırıyor

        Tıpkı diyetiniz söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir model olmadığı gibi, egzersiz sonrası hidrasyon ihtiyacı da bireye, aktiviteye, yoğunluğa ve süreye bağlı olarak değişebilir. Aşırı ısı koşulları da devreye girebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 13:25
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        Forbes'e göre eğlence amaçlı egzersizler daha yüksek yoğunluklu egzersizlere kıyasla çok fazla karbonhidrat / protein takviyesi gerektirmeyebilir. Bu gibi durumlarda, çay, meyve suyu veya su ardından sağlıklı bir atıştırmalık veya dengeli bir yemek gayet iyi olabilir. Bununla birlikte, daha aşırı atletik antrenmanlarda kuvvet antrenmanından sonra istenen 2:1 karbonhidrat-protein kombinasyonunu veya uzun süreli aerobik antrenmandan sonra 3:1 oranını elde etmek için bir protein içeceği veya smoothie faydalı olabilir.

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        Ek olarak, rehidrasyon söz konusu olduğunda yüksek ısıda uzun süre boyunca sporcu içecekleri, hindistan cevizi suyu ve hatta süt dahil olmak üzere çeşitli şekillerde tüketilebilen elektrolitlerin eklenmesi gerekebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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