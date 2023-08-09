Diyetisyen uyardı! İşte sabahları almamanız gereken tek takviye

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Bhalsod, "Izgara somon, tatlı patates, biraz sotelenmiş sarımsak, mantar ve yanında lahana turşusu olan domates. Bunu yapraklı yeşilliklerden oluşan bir yatağın üzerine koyacağım ve ev yapımı biberli zeytinyağı sosu üzerinde gezdireceğim. Bu yemeğin sevdiğim yanı, elinizde ne sebze varsa kullanabilirsiniz ve yoğun bir haftaya hazırlanmak kolaydır." diyor.

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Nature Communications'da yayınlanan 2020 çalışmasına atıfta bulunan Bhalsod, D vitamini emilimi söz konusu olduğunda bağırsak sağlığımızın önemli bir oyuncu olduğunu söylüyor. "Vücudunuzu yüksek oranda işlenmiş gıdalarla besliyorsanız ve renkli sebze ve meyveleri sonradan düşünürseniz, vücudunuzun D vitamini de dahil olmak üzere herhangi bir besini emmesi çok daha zor olacaktır. D vitamini, bağırsak bariyerinizi veya bağırsak yapınızı düzenlemek ve dolayısıyla bağışıklık sisteminizi modüle etmek için inanılmaz derecede faydalıdır. Ayrıca gastrointestinal sistemde anti-enflamatuar etkilere sahiptir." diyor.

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Bhalsod, özellikle belirli sağlık koşullarına sahip olanlar için D vitamini takviyesine başlamadan önce doktorunuza danışmanın en iyisi olduğunu belirtiyor. D vitamini ve diğer takviyeler arasında bilinen bir etkileşim olmasa da, D vitamininin kalsiyum ve fosfor düzenlemesinde parmağı olduğuna dikkat çekiyor. "Yani, kronik böbrek hastalığıyla mücadele eden veya diyalize giren biriyseniz, takviye bir sağlık uzmanı tarafından yakından izlenmelidir."

Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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