Ancak çoğu insan sirkenin gerçekte ne kadar değerli olduğunun farkında değil. O kadar çok farklı kullanımı var ki bazılarını neredeyse kesinlikle kaçırıyorsunuz. Ve evet, sirke temizlik amacıyla kullanılabilirken, yemek pişirirken de ciddi şekilde işe yarayabilir. Bu basit ve kolay yemek pişirme tüyolarıyla, sirke şişenizin yemek pişirme rutininizde daha da vazgeçilmez hale geldiğini göreceksiniz.

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MÜKEMMEL HAŞLANMIŞ YUMURTALAR İÇİN SİRKE KULLANIN

Haşlanmış yumurta, hayatın en gerçek zevklerinden biridir. Bu sadece sahanda yumurtanın daha sağlıklı bir versiyonu ve çıtır kenarları olmamasına rağmen, tekrar tekrar geldiğimiz bir yumurta hazırlığı. Ancak bir yumurtayı haşlamak en iyi ihtimalle zorlayıcı ve en kötü ihtimalle düpedüz sinir bozucu olabilir. Yumurtayı suya düşürdükten sonra beyazını bir arada tutmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Neyse ki Downshiftology'ye göre sirke bu konuda yardımcı olabilir.

Tek yapacağınız şey haşlanmış yumurtalarınızı kaynatmak için suyunuzu getirmek, ardından suya biraz sirke eklemek. Yumurtanızı küçük bir tavada pişiriyorsanız, yaklaşık bir çorba kaşığı kullanmak yeterlidir. Sirkenin yumurtanızı boyamasını önlemek istiyorsanız daha açık renkli bir sirke seçin. Muhtemelen tadı kötü olmasa da, daha koyu renkli bir sirkenin neden olabileceği tuhaf görünümden kaçınmak isteyebilirsiniz.