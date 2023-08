11 Şurada Paylaş!









ETİNİZİ SİRKE İLE YUMUŞATIN

Ev aşçılarının et pişirirken sıklıkla unuttukları bir adım varsa, o da eti yumuşatmayı hatırlamaktır. Atlanması kolay bir adımdır, ancak onsuz, gerçekten istediğinizden daha sert bir et kesimiyle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki her zaman o et tokmağını çıkarıp vurmaya başlayabilirsiniz, ancak daha iyi bir yol var: sirke kullanmak. eHow'a göre, bir bifteği yumuşatmak için sirkeyi kolayca kullanabilirsiniz. Aynı durum diğer et türleri için de geçerlidir.