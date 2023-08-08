Lokum gibi ağızda dağılan et için tek bir tüyo yetiyor! Kuzu pirzolaları marine ederken bunu yapın

Lokum gibi ağızda dağılan et için tek bir tüyo yetiyor! Kuzu pirzolaları marine ederken bunu yapın

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Omuz, bu pirzolaların daha az pişirme süresi gerektirmesi, uygun fiyatlı olması ve çok fazla lezzet içermesi nedeniyle özel bir değere sahiptir. Ancak bir kuzu pirzolaya daha fazla lezzet katabilmenin yollarından biri de bir çatalla delmektir.