Margot Robbie'nin Barbie vücuduna ulaşmak için yediği 7 yiyecek!
Total Shape'in verilerine göre, "Margot Robbie'nin diyeti" birdenbire Google'da en çok aranan terim oldu ve Barbie filminin yayınlanmasının ardından yüzde 1.364 oranında fırlayan sorgularla. İşte Margot Robbie'nin diyeti ve neden bu kadar etkili olduğu hakkında bilmeniz gereken her şey…
Barbie filmi yazı sezonunun 1 numaralı filmi olma yolunda ilerleyen bir gişe hasılatı ve kültürel fenomen haline geldi. Üstelik bu sadece bir çocuk filmi değil! Canlı aksiyon filmi zekice geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor ve cinsiyetçilik, çeşitlilik, beden imajı, eşit haklar ve feminizm gibi ciddi sorunları ele alıyor. Yıldızlardan oluşan kadro, felsefi soruları mizahla mükemmel bir şekilde dengeliyor ve eleştirmenlerden yüksek övgüler alıyor ve hatta Oscar adaylığıyla ilgili düşünceler mevcut.
Aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenen Margot Robbie, şimdiye kadar yaratılan ilk Barbie olan "Stereotipik Barbie" olarak başrolü üstleniyor ve filmde 1950'lerin retro mayoları da dahil olmak üzere hayranlara A- lister film için şekillendi. Önceki rollerinde, yıldızın yağsız proteinler, lif ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenme düzenine sahip olduğu biliniyordu. 33 yaşındaki oyuncunun Barbie'yi hazırlarken, çekerken ve tanıtırken buna eklediğini bildiğimiz her şey ve beslenme uzmanlarının onun seçimleri hakkında düşündüklerini araştırdık. İşte Margot Robbie'nin Barbie vücuduna ulaşmak için yediği 7 yiyecek...
FERMENTE GIDALAR YEDİ
Londra merkezli cilt bakımı uzmanı Jasmina Vico, harika bir cilt ve sağlığın korunmasına yardımcı olmak için Robbie ve oyuncu kadrosundaki diğer kişilerle birlikte çalıştı. Harper's BAZAAR ile yaptığı bir röportajda, "Margot ayrıca lahana turşusu, kimchi ve kefir gibi fermente edilmiş yiyecekler, her türden acı yiyecekler yiyordu." dedi.
Uzman ne diyor: Çok satan The One One One Diet kitabının yazarı MPH Beslenme Uzmanı Rania Batayneh'e göre, "Margot'nun diyeti, besin açısından zengin fermente gıdalarla doludur. Sağlık yararları arasında şunlar yer alır:
Geliştirilmiş sindirim: Fermente gıdalar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen canlı faydalı bakteriler olan probiyotikler içerir. Bu probiyotikler, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık semptomlarını potansiyel olarak azaltarak sindirimi ve besin emilimini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Güçlendirilmiş bağışıklık sistemi: Bağışıklık sisteminin önemli bir kısmı bağırsakta bulunur ve fermente gıdalar tüketmek bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine yardımcı olabilir. Çeşitli ve dengeli bir mikrobiyom, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ve daha düşük enfeksiyon riski ile ilişkilidir.
Geliştirilmiş besin emilimi: Fermantasyon, karmaşık besin maddelerini parçalayarak vücudun emmesini kolaylaştırabilir. Örneğin fermantasyon, B vitaminleri, folat ve bazı antioksidanlar gibi belirli vitamin ve minerallerin mevcudiyetini artırabilir."
SÜREKLİ OLARAK ÇİLEK YEDİ
Vico'ya göre Robbie'nin sürekli olarak yediği bir başka yiyecek de çilekti.
Uzman ne diyor: Batayneh şöyle açıklıyor; "Meyveler potasyum, magnezyum, C ve K vitaminleri ve lif sağlar. Ayrıca cildi UV ışınlarının ve kirliliğin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından da zengindir. Meyvelerdeki antioksidanlar anti- -vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve iltihaplanma ile ilişkili kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek inflamatuar etkiler."
ORGANİK DEVEDİKENİ ÇAYI İÇTİ
Vico ayrıca Robbie ve Barbie oynayan diğerlerinin sağlığa birçok faydası için organik devedikeni çayı içtiklerini de açıkladı.
Uzman ne diyor: Batayneh, "Organik devedikeni çayı birkaç potansiyel sağlık yararı sağlayabilir. Ancak, devedikeni çayı üzerindeki bilimsel araştırmaların hala sınırlı olduğunu ve etkilerini kesin olarak doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek önemlidir.
İşte organik süt devedikeni çayı ile ilişkili potansiyel sağlık faydalarından bazıları:
Karaciğer desteği: Süt devedikeni, karaciğer sağlığını destekleme potansiyeli ile bilinir. Süt devedikeni içindeki aktif bileşik olan silymarinin hepatoprotektif özelliklere sahip olduğuna, karaciğer hücrelerinin toksinlerin neden olduğu hasarlardan korunmasına yardımcı olduğuna ve karaciğer rejenerasyonunu desteklediğine inanılmaktadır. Süt devedikeni çayının düzenli tüketimi, sağlıklı bir karaciğer fonksiyonunun korunmasına yardımcı olabilir.
Antioksidan özellikler: Süt devedikeni, vücuttaki oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyarak potansiyel olarak kronik hastalık riskini azaltır ve genel sağlığı destekler.
İltihaba karşı etkiler: Süt devedikeni içindeki silymarin, vücuttaki iltihabı azaltmaya ve belirli iltihaplı durumları hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir.
Sindirim desteği: Organik süt devedikeni çayı, karaciğerin atık ürünleri detoksifiye etme ve parçalamadaki rolünü destekleyerek sindirime yardımcı olabilir. Sağlıklı bir karaciğer, daha iyi sindirime ve besin emilimine katkıda bulunur."
IZGARA HELLİM PEYNİRİ VE AVUSTRALYA USULÜ PASTIRMA İLE AVOKADO TOST YEDİ
Vogue ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Avustralyalı yıldız, kahvaltıda avokadolu tost, ızgara Hellim peyniri ve Avustralya usulü pastırmanın tadını çıkardı.
Uzman ne diyor: Spor performansı diyetisyeni Destini Moody, bize şunu söylüyor: "Avustralya tarzı domuz pastırması, biz Amerikalıların Kanada pastırması dediğimiz şeye çok benziyor. Amerikan pastırması domuz karnından yapılırken, Avustralya domuz pastırması, domuzun daha yağsız kısmından kesilir, yani daha az doymuş yağ içerir, bu da kalbiniz için pek iyi olmayan bir yağ türüdür. Avokado ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gösterilen tekli doymamış yağ içerir. Margot'nun yakın zamanda kalbini kontrol ettirmeye ihtiyacı olmadığını varsayalım."
UDON CARBONARA İÇİN SIRADA BEKLEDİ
Vogue'a göre Robbie, Barbie Land'e ara verdiği sırada Japonya'ya gitti ve udon carbonara'yı denemek için üç saatten fazla sırada bekledi. Outlet, "Erişteler kalın ve ipeksiydi ve kırık biber, bir parça tereyağı, bir parça Parmesan, çiğ yumurta ve yeşil soğan ile geldi." dedi.
Uzman ne diyor: Moody, "Japonya'nın dünyanın en iyi eriştelerinden bazılarına sahip olduğu şüphesiz biliniyor, bu yüzden beklemek için Margot'yu suçlamıyorum. Ancak beslenme açısından yemek, her gün yemek isteyeceğiniz bir şey değildir. Dünyadaki en sağlıklı şey olmayan bir parça tereyağını çok fazla onayladığımı söyleyemem. Ama en kötüsü, tempura pastırma parçası. Pastırmanın yağ oranının yüksek olduğunu zaten biliyoruz. Ancak tempura, 'kızarmış' için kullanılan bir şifredir. Bu nedenle, zaten yağ oranı yüksek olan bir şeyi derin yağda kızartmak, oldukça lezzetli olduğundan emin olsam da, düzenli olarak şımartmayı önereceğim bir şey değil." diyor.
EV YEMEKLERİNİ SEVİYOR
Margot Robbie, Vogue'a, "LA ve Londra'daki arkadaşlık grubumuzda, tüm erkekler yemek yapıyor, yemek yapmayı seviyor ve bunda gerçekten çok iyiler. Kızların hiçbiri yemek yapmaz ve biz içmeyi severiz ve bunda gerçekten iyiyizdir." diyor. Robbie, yemek pişirmenin stresli olduğunu ve dikkatinin kolayca dağıldığını paylaştı. "Mutfakta her şey yanıyor. Şaka yapmıyorum bile."
Uzman ne diyor: Moody'ye göre. "Evde yemek yapmak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için sahip olunması gereken harika bir beceridir. Ne yazık ki, restoranlardan alınan yiyecekler ve başka türlü, yemeklerini sodyum, tuz, doymuş yağlar ve şekerle paketleyerek harika bir tat vermelerini ve tekrar gelmenizi sağlar. En çok yemek pişirmek yemeklerinizin sayısı size beslenmeniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve size oldukça az para kazandırabilir. Yine de Margot söz konusu olduğunda, güvenliği için yemeklerini Barbie oyun evinde tutmak isteyebilir."
DONDURMA YEDİ
Vogue'a göre Robbie, Venice Beach tahta kaldırımında paten kayarken Salt & Straw deniz tuzu ve karamelli dondurma külahının tadını çıkardı.
Uzman ne diyor: Moody, "Barbie ara sıra soğuk bir ısmarlamayı hak ediyor. Bir diyetisyen olarak tavsiye ettiğim kişilere, en sevdikleri yemek ve tatlıları haftada en az bir kez, öyle olsalar bile kendilerini şımartmalarını tavsiye ediyorum." diyet. Bir örnek, tüm ilerlemenizi mahvetmez ve zaten zayıfsanız kilo almanıza da neden olmaz. Hayat kısa… ara sıra en sevdiğiniz dondurmanın tadını çıkarın!