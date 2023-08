4 Şurada Paylaş!









Uzman ne diyor: Çok satan The One One One Diet kitabının yazarı MPH Beslenme Uzmanı Rania Batayneh'e göre, "Margot'nun diyeti, besin açısından zengin fermente gıdalarla doludur. Sağlık yararları arasında şunlar yer alır: