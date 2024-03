"Narsist kişilerde sosyal medya bağımlılığı daha fazla" Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, "Yapılan araştırmalarda narsist kişilerde Facebook, Instagram, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarına karşı daha faza bir bağımlılık eğilimi görülmüştür. Çünkü narsist kişiler, hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı dünya üzerindeki her şeyden daha önemli bulduklarından, bu platformlarda kendileriyle ilgili her anı paylaşmaktadırlar" dedi

