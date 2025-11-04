NASA'dan Ay görevi için alternatif plan açıklaması

NASA, 'Artemis III' görevi kapsamında Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor. Ancak projede görev alan SpaceX'in 'Starship' roketinde yaşanan gecikmeler, kurumun yeni çözüm arayışına girmesine neden oldu.

2,9 milyar dolarlık sözleşmeye sahip olan SpaceX'in yanı sıra Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlerden de alternatif planlar istendiği belirtildi.

'Artemis III' görevinin 2027 ortasında yapılmasının planlandığı ancak Starship'in test uçuşlarında yaşanan arızalar nedeniyle erteleme olabileceği aktarıldı.

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Starship'in 'Artemis vizyonunun merkezinde yer alan, kalıcı bir Ay üssü ve gelecekte Mars yolculukları için temel oluşturacak' bir sistem olduğu kaydedildi.