"DUAYI BİTİRDİĞİMDE SON NEFESİNİ VERDİ!"

Natalia Vodianova, 23:30'a dayısının ambulans çağırdığını yazdı. Larissa Gavrilonva'nın kendini kötü hissettiğini belirten Vodianova, ambulans geldiğinde ise büyükannesinin hayata veda etmiş olduğunu yazdı. Ünlü model, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Ben dua ederken büyükannem bana bakıyor ve dinlemeye çalışıyordu. Yanımda çocuklarım, dayım, annem ve herkes vardı. Duayı bitirdiğimde büyükannem de son nefesini verdi.