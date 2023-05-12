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Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım

13 yaşında 'Sevginin Gücü'nde (Leon: The Professional) canlandırdığı 'Mathilda' karakteri ile ünlenen ve hayran mektupları almaya başlayan Natalie Portman, açıp okuduğu ilk mektupta yaşadığı korkunç hisleri de anlattı

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  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    Ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan 'Mathilda'ya hayat verdiği Luc Besson imzalı 'Sevginin Gücü' filmiyle, 13 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, ABD'de 'Leon: The Professional' diye adlandırılan filmin gösterime girmesinin ardından dünya çapında tanındı. 
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    1999'da 'Star Wars' serisi filmlerinin yeniden hayata dönmesiyle birlikte canlandırdığı Padme 'Amidala' rolü ise adının Hollywood'un dev isimleriyle birlikte anılmasını sağladı. 2004'te ilk Oscar adaylığını yardımcı kadın oyuncu dalında aldı ve 2010'da 'Black Swan' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına da uzandı.
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    Daha 13 yaşındayken 'Sevginin Gücü'nde (Leon: The Professional) canlandırdığı 'Mathilda', onu dünyaya tanıtmasına tanıtmıştı ancak o yaştaki bir çocuk için aslında getirisinden çok götürüsü olan bir deneyim olmuştu Natalie Portman için. Portman, oynadığı rolün Lolita-vari görüntüsü ve orta yaşlı bir adamla kurduğu ilişki aslında zaten Film gösterime girdiği dönemde de çok eleştiriye maruz kalmıştı.
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    "KARMAŞIK BİR ROLDÜ"

    Hollywood Reporter Dergisi'ne röportaj veren Natalie Portman, bu filmin çok sevilmeye devam ettiğini ve insanların kendisine hâlâ bu rolü için ulaşmaya çalıştığını anlattı ve "Bana kariyerimi veren roldü" dedi. Ancak 2023'te filme baktığında başarılı oyuncu "Oldukça karmaşık bir roldü. Üstelik benim yaşımdaki bir çocuğun oynaması için de fazla cüretkârdı" ifadelerini kullandı.

    Üstelik filmin yönetmeni Luc Besson yıllar sonra aslında senaryoyu ilk yazdığında Natalie Portman’ın oynadığı karakter ile orta yaşlı tetikçi arasında bir aşk hikâyesi düşündüğünü ancak bundan son anda vazgeçtiğini söylemişti. Bu da yetmezmiş gibi, Besson 2018’de #metto hareketiyle birlikte taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşılaşmış, ünlü yönetmen bu iddiaları reddetmiş ve mahkemede aklanmış olsa da adı lekelenmişti.
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    Tüm bu suçlamalar için "Korkunç" yorumunu yapan Natalie Portman, kariyerine yön veren ilk yönetmen olan Luc Besson’dan kendisinin de böyle davranışlar görüp görmediği sorusunaysa "Gerçekten bilmiyorum. Ben bir çocuktum. Filmde çalışan bir çocuk oyuncuydum. Bir şey söyleyerek kimsenin deneyimini yalanlayacak ya da değersizleştirecek bir yorum yapmak istemiyorum" diyerek kaçamak şekilde savuşturdu.

    'Mathilda' rolü yüzünden "seksüelleştirildiğini" yıllar sonra kavrayabilmiş olan ve bundan da büyük rahatsızlık duyduğunu itiraf eden Natalie Portman, filmden sonra yaşadıklarının aslında kariyerini nasıl şekillendirdiğini, daha doğrusu nasıl kısıtlayıp kalıplara soktuğunu da açık yüreklilikle anlattı. Film gösterime girdikten sonra ünlenen ve hayran mektupları almaya başlayan Natalie Portman, açıp okuduğu ilk mektupta yaşadığı korkunç hisleri de anlattı.
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    İLK HAYRAN MEKTUBUNDA TACİZ TEHDİDİYLE KARŞILAŞTI

    2012'den beri dansçı ve kareograf Benjamin Millepied ile evli ve iki çocuğu bulunan Natalie Portman, "Elime geçen ve heyecanla açtığım ilk hayran mektubum kocaman bir adamın benimle ilgili tecavüz fantezilerini anlattığı bir mektuptu" dedi. Portman daha 13 yaşındayken "İçinde yaşadığımız kültürün bana vermek istediği mesaj açıktı" ifadelerini kullandı. Oscar ödüllü oyuncu, "Anladım ki vücudumu tamamen kapatmalı ve asla sergilememeliydim. Yaşadıklarım bana saygın olabilmenin, saygı ve güvence altında yaşayabilmemin tek yolunun bu olduğunu öğretti" dedi.

    İçinde bulunduğu durumu "cinsel terörizm" olarak nitelendiren Natalie Portman, "Yüz ifadem ya da bedenimle ilgili baştan sona tüm yorumlar bende çok sert bir davranış kontrol mekanizması yarattı ve hayatımın geri kalanını etkiledi" ifadelerini kullandı.
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    Natalie Portman, kadınların kendilerini fiziksel olarak tehdit altında hissetmedikleri ve kendilerini özgürce ortaya koyabildikleri bir dünya dilediğini dile getirirken "Biliyorum ki, rollerim ya da fotoğraflarımın çekiliş şekli, ortaya konan portrem aşırı şekilde cinselleştirilmişti. Ama bu benim seçimim olmayan durum istemesem de benim toplum önümdeki kimliğim haline geldi" dedi. Portman, 2020'de verdiği bir söyleşide de "Çocukken cinsel obje haline getirilmek benden kendi cinselliğimi alıp götürdü, çünkü bundan korkar hale geldim" açıklamasını yapmıştı.
  • Natalie Portman: İlk hayran mektubumda taciz tehdidiyle karşılaştım - Magazin haberleri

    "MUHAFAZAKÂRIM"

    Kariyerinin geri kalanını hep 13 yaşındayken yaşamaya başladığı bu zorlu ve korku dolu günler sayesinde şekillendirdiğini anlatan Natalie Portman, mesleğini istediği şekilde yapmaya devam edebilmek için hep "Ben muhafazakârım. Ben ciddi biriyim. Bana saygı duymalısınız. Ben akıllıyım ve bana o şekilde bakmanızı istemiyorum" diyerek davrandığını itiraf etti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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