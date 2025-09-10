Habertürk
        NATO Genel Sekreteri Rutte, Polonya'nın 4. madde uyarınca istişare başvurusunun ardından konuştu:

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Polonya'nın 4. madde uyarınca istişare başvurusunun ardından konuştu:

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Varşova yönetiminin NATO'nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi uyarınca olayın istişare edilmesi talebi üzerine bu konuyu müttefik ülkelerle görüştüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 14:53 Güncelleme: 10.09.2025 - 14:53
        Rutte, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Polonya'da Rus İHA'larının düşürülmesinde Polonya, İtalya, Almanya ve Hollanda'dan teçhizatın kullanıldığını aktardı.

        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi

        Müttefik ülkelerle Polonya'nın NATO antlaşmasının 4. maddesi uyarınca istişare talebi üzerine Rus İHA'larının bu ülkenin hava sahasını ihlalini görüştüklerini belirten Rutte, "Müttefikler Polonya ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler ve Rusya'nın pervasız davranışını kınadılar." dedi.

        Rutte, olayın tam değerlendirilmesinin sürdüğünü kaydederek "Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir olay olmadığıdır. NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadının tamamı boyunca caydırıcılık ve savunma duruşumuzu aktif olarak yönetmeye devam edecektir." diye konuştu.

        Polonya'daki olayın müttefiklerin caydırıcı etki oluşturmak için savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini gösterdiğini belirten Rutte, müttefiklerin Rusya'nın "yıkım kampanyası karşısında" Ukrayna'ya verdikleri desteği artırmada kararlı olduğunu söyledi.

        Rutte, Rusya'nın pervasızca davrandığını belirterek "Müttefiklerin hava sahasını ihlal etmeyi durdurun ve bizim hazır olduğumuzu, müteyakkız olduğumuzu ve NATO topraklarının her santimetresini savunacağımızı bilin." ifadesini kullandı.

