NATO üye ülkelerinin liderleri bugün düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile bir araya geldi ve Rusya Ukrayna savaşının son gelişmeleirni ele almaya başladı. Rusya Ukrayna savaşı tüm dünya ülkelerinde en büyük gündem 24 Şubat Perşembe sabahı erken saatlerde Ukrayna'nın Donbas bölgesine Rusya'nın saldırısıyla başlayan Rusya Ukrayna savaşında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı gelişmelerini konuşmak için NATO Liderler Zirvesi talebinde bulunmuştu. NATO Liderler Zirvesi'nin saati dün akşam belli oldu.