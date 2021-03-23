Naturelgaz halka açılıyor

25-26 Mart 2021 tarihlerinde yüzde 30'luk kısmını Borsa İstanbul'da talep toplayarak halka açılmayı planlayan Naturelgaz ile ilgili Yatırımcı Rehberi'ne konuşan Genel Müdür Hasan Tahsin Turan, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ile piyasalarda oluşan dalgalanmaya rağmen piyasa ve halka arz dinamiklerinin farklı olduğunu kaydederek halka arz sürecinin ertelenmeyeceğini ifade etti. Halka arzın yüzde 60'ı yurtiçi bireysel yüzde 30 yurtiçi kurumsal ve yüzde 10 da yurtdışı yatırımcılara yapılacak.

Naturelgaz'ın 2004 yılında kurulduğunu sonrasında Global Yatırım Holding tarafından 2011'de çoğunluk hisseleri satın alındıktan sonra yatırımların hızlandığını anlatan Turan, şirketin faaliyetlerini şöyle özetledi: "Naturelgaz taşıma doğalgaz alanında hizmet veriyor. Boru hatlarının olmadığı alanlardaki kullanıcılara doğalgaz götürüyoruz. İki ayrı ürün var, CNG ve LNG. Şirket uzun yıllar CNG tarafında uzmanlığını geliştirdi. 4 ayrı işkolumuz bulunuyor. Bunlardan ilki dökme CNG, LNG iş kolu. Boru hatlarının olmadığı fabrikalar, asfalt şantiyeleri, çeşitli işletmeler, kamu binaları, üniversiteler ve hastanelere doğalgazı taşıyoruz. İkinci iş kolumuzu son 4 yıldır geliştirdik. İlçelere taşıma yoluyla doğalgaz götürülmesinin yolu açıldı. Şu anda 51 civanında ilçeye doğalgazı CNG olarak taşıyoruz. Diğer iş kolumuz oto tarafı. Doğalgazlı araçlara CNG tedarik ediyoruz. Son iş kolumuz da kuyu CNG operasyonları, burada da boru hattı ile ulaşılması mümkün olmayan doğalgaz kuyularındaki gazı alıp sıkıştırıp boru hatlarına ulaştırıyoruz."

DOĞALGAZLI ARAÇ SAYISI ARTACAK

Doğalgazın taşımalı ulaştırılmasının toplam içindeki payının gelişmiş ülkelerde bile yüzde 2, 2.5 olduğunu anlatan Turan, bazı ilçelere boru hatları ile ulaşılmasının fiziki şartlar ve ilçe nüfusunun küçük olması nedeniyle mümkün olamadığının altını çizerek taşıma sistemleri pazarının büyüyeceğini düşündüklerini 2023'e kadar çok sayıda ilçeye taşıma yoluyla doğalgaz taşınılmasının önünün açılacağını söyledi. Turan özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyada doğalgaz ile çalışan araçların artışına yönelik bir trend olduğunu ve bu sürecin Türkiye'ye de yansıyacağını bildirdi. Turan özellikle halka arza yönelik değerlendirmelerde göz ardı edilmesine rağmen otomobil değil ama otobüs, kamyon ve çekicilerin doğalgaz ile kullanımın artarak devam edeceğini düşündüklerini ifade etti. Turan "Mevcut pazarın yüzde 2'sinin doğalgaza geçtiğini düşündüğümüzde bile bu 500 milyon metreküplük bir pazar oluyor. Bu da bizim geçen yıl yaptığımız toplam satışın üç katı. Şehirlerarası istasyonlarında var olacağız" dedi.

KREDİ GERİ ÖDEMESİ BİTİYOR

Şirketin 100 milyon ödenmiş sermayesi ve 2020 sonu itibariyle 234 milyon lira özsermayeye sahip olduğunu kaydeden Turan, "2015 yılının ortasında kullandığımız kredi var. Gelecek yılın ortasında bitiyor bu kredi. Socar LNG alımda, bir kısmını daha kısa vadeli finanse ettik. 2020 sonu itibariyle net borcumuz 105 milyon lira civarındaydı bunun da yarısı dolar yarısı da TL diyebiliriz. Fazla borcu olan bir şirket değiliz. 2020'deki satış gelirlerimiz 453 milyon, FAVÖK rakamımız ise 96 milyon liraydı. Yani 1 yıllık FAVÖK kadar borcu var. Oldukça iyi bir rasyoya sahibiz. Dönen varlıklarımız 117 ve duran varlıklarımız ise 284 milyon lira. Duran varlıklarımız ağırlıklı olarak taşıma üniteleri, istasyonlarımız, ekipmanlar, tesislerimiz, LNG tanklarımız ve basınç düşürme tanklarımızdan oluşuyor" diye konuştu.

KUR RİSKİ TAŞIMIYOR

Şirketin bundan sonra önemli bir gideri olmadığını belirten Turan, 7,8 milyon dolar civarında bir döviz borcunun olduğunu ve kurdaki hareketten en fazla bu kısmın etkileneceğini kaydederek, " Naturelgaz'ın giderlerinin tamamına yakını TL ve gelirlerimizi de Türk Lirası oluşturuyor. Doğalgazın fiyatının değişmesini müşterilerimize yansıtıyoruz. Böylece emtia fiyat artışına karşı da şirketi koruyoruz" dedi.

Şirketin Avrupa'nın en büyük CNG taşıyıcılarından birisi olduğunu dile getiren Turan şunları söyledi: "Bu tecrübemizi yurtdışına taşımak için uzun dönemdir çalışmalar yapıyoruz. Bir çok coğrafyaya baktık. İlk girişi Afrika'da yapmayı uygun gördük. Halka arz gelirinin bir kısmını yurtdışı yatırımlarda kullanacağız. Halka arz gelirlerimizin yüzde 50'sini hem CNG hem LNG hem de oto CNG tarafında tesis ve istasyonlarımızın altyapısını geliştirmek taşıma ünitelerinin sayısını çoğaltarak kapasitemizi artırmakta kullanacağız. Yüzde 20'lik kısmıyla Socar LNG'nin satın alınmasında kalan tutarın finansmanında kullanacağız, yüzde 20'lik kısmı da yurtdışı yatırımlarda kullanılacak. Yüzde 10 da işletme sermayesi olarak kalacak." Temettü planları ile ilgili konuşan Turan, "Halka arzımızın asıl amacı büyüme. Önümüzde orta ve uzun vadeli önemli işler var. Yatırımcıyı da memnun etmeyi düşünüyoruz" dedi. Turan, hem pazar lideri olmaları hem de Socar LNG gibi önemli bir satın alma yaparak stratejik hedefine yaklaşmış, önemli büyüme fırsatları olan, operasyonunu verimli hale getirmiş, teknoloji odaklı büyüyen bir şirket olduklarını ifade ederek özellikle şeffaf bir şirket olduklarının da altını çizdi.