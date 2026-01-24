Nazan Öncel: Dünya malı dünyada kalıyor

Nazan Öncel, alışveriş sırasında bir hayranıyla arasında geçen diyaloğu anlatarak, oğlunun evliliği üzerinden kendisine yöneltilen evlilik sözleşmesi sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Nazan Öncel, karşılaştığı bir kadının; "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandığını aktardı; "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…"

Nazan Öncel’in oğlu Serkan Öncel, Pınar Öncel ile 2023'te ABD’de dünyaevine girdi.