Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Öncel: Dünya malı dünyada kalıyor - Magazin haberleri

        Nazan Öncel: Dünya malı dünyada kalıyor

        Nazan Öncel, alışveriş sırasında bir hayranıyla ilginç bir diyalog yaşadı. Öncel, oğlunun evliliği üzerinden bir hayranının yönelttiği evlilik sözleşmesi sorusuna; "Dünya malı dünyada kalıyor" sözleriyle cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alışverişte ilginç diyalog
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nazan Öncel, alışveriş sırasında bir hayranıyla arasında geçen diyaloğu anlatarak, oğlunun evliliği üzerinden kendisine yöneltilen evlilik sözleşmesi sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

        Nazan Öncel, karşılaştığı bir kadının; "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandığını aktardı; "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…"

        Nazan Öncel’in oğlu Serkan Öncel, Pınar Öncel ile 2023'te ABD’de dünyaevine girdi.
        Nazan Öncel’in oğlu Serkan Öncel, Pınar Öncel ile 2023'te ABD’de dünyaevine girdi.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Her şey 30 saniyede oldu

        Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #nazan öncel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!