Sahnede şarkı söylerken kendimi Ay’da yürüyor gibi hissediyorum diyen sanatçı Sevenlerine sürpriz yaparak seyirciler arasında kendisini dinlemeye gelen oyuncu Gonca Vuslateri’yi sahneye davet etti.

Öncel ve Vuslateri “Nazlı Ay” şarkısını birlikte seslendirdiler. Muhteşem düetin ardından Nazan Öncel şunları söyledi ; “Deli delinin gözüne bakarak anlarmış. İki deli yan yana geldik. O zaman ilk kez buradan duyuralım, kendine özgü oluşunu, insan olarak hassasiyetini, ve sesini sevdiğim Goncam ‘Ve Nazan Öncel Şarkıları”nın ikinci tribüte albümünde bir şarkımızı okuyacak” diye konuştu.

Bunun üzerine Gonca Vuslateri, “Biz bütün gençler senin yazdığın sözlere, yanımızda oluşuna, tüm mücadelemizde, her şeyimizde yanımızda oluşuna minnettarız” dedi.