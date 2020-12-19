Beinsport spor spikeri Nazlı Canyurt'un biyografisi merak ediliyor. Sosyal medyada gündeme gelen Nazlı Canyurt kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...

NAZLI CANYURT KİMDİR?

Nazlı Canyurt, 28 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bahariye İlköğretim okulunda tamamlayan Canyurt liseyi, Bostancı Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fakültesi'nde tamamlayan Canyurt'un çok sevdiği iş olarak habercilik ve televizyonculuğa girişi de üniversite son sınıfta oldu.

Üniversitenin son senesinde NTV Spor'da staj yapan Nazlı Canyurt sonrasında altı ay Londra'da yabancı dil ve Sports Management eğitimi aldı. Aldığı eğitimlerin ardından Kanal Türk'te muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından da aynı medya grubunun haber kanalı olan Bugün Tv'de spor spikerliğine başladı.

Spor bültenlerinin yanı sıra her hafta pazar günleri Canlı Gol programını da hazırlayıp sundu. Nazlı Canyurt 1 Eylül 2011'de Beın Sports kanalında çalışmaya başladı.