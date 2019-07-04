Oyunseverler, 2K20'nin çıkış tarihi ve kapak resminde kimin olacağını merak ediyordu. Çıkış tarihi, kapak resmi ve ilk bakış videosu 2K tarafından yayınlandı. Peki NBA 2K20'nin kapağında kimler olacak? NBA 2K20'de ne gibi özellikler var? NBA 2K20 Legend sürümü olacak mı?

2K20 ÇIKIŞ TARİHİ

Basketbol oyunu olarak rakipsiz olarak görülen 2K ekibi 2K20'nin çıkış tarihini ve hangi platformlarda çıkacağını duyurdu. Oyun 6 Eylül 2019 tarihinde çıkacak. Steam, PC ve Playstation'da çıkması beklenen oyunun ön siparişi henüz açılmadı.

NBA 2K20 KAPAK RESMİ'NDE KİMLER VAR?

2 Farklı sürüm ile karşımıza çıkacak olan 2K20 oyunu "Legend Edition" adıyla sürülen kapak resminde spor kariyerini sonlandırmaya kararıyla gündeme gelen Wade olacak.

Deluxe Edition'da ise yıldızı parlayan Anthony Davis olacak.

2K20'NİN TEASER'İ