NBA Batı konferansı yarı finalinde seri 7. maça uzadı. Oklahoma ve Denver deplasmanda birer maç çaldı ve durum 3-3'e geldi. Bu kapsamda basketbolseverler yedinci maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Denver maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...