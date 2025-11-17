NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

HAWKS 22 SAYI GERİDEN GELEREK KAZANDI Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti. REKLAM Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı. Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.