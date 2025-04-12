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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers, Doncic'in 39 sayılık performansıyla Rockets'ı farklı yendi! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers, Doncic'in 39 sayılık performansıyla Rockets'ı farklı yendi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 39 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı maçta, Houston Rockets'ı evinde 140-109 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:17
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        Doncic 39 attı, Lakers farklı kazandı!
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        NBA'de 15 maç yapıldı. Crypto.com Arena'da oynanan maçta Austin Reaves, ev sahibi Lakers adına 23 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydederken takım arkadaşı tecrübeli yıldız LeBron James 14 sayılık katkı yaptı.

        Alperen Şengün, Dillon Brooks, Fred VanVleet, Amen Thompson ve Jabari Smith Jr. gibi etkili oyuncularının bir çoğundan yoksun oynayan konuk ekip Rockets'ta Cam Whitmore 34 sayı, 8 ribauntla oynadı.

        Bu sezon 50 galibiyet, 31 yenilgisi bulunan Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'nda 3. sırayı garantileyerek play-off'larda Golden State Warriors'un rakibi oldu.

        52 galibiyet, 29 yenilgi ile Lakers'ın hemen üstünde 2. sırada bulunan Houston Rockets ise play-offlar'da Minnesota Timberwolves veye Memphis Grizzlies ikilisinden biriyle eşleşecek.

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        ANTETOKOUNMPO'DAN TRIPLE-DOUBLE

        Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 asist, 11 ribaunt ile "triple-double" yaptığı karşılaşmada Milwaukwee Bucks, Detroit Pistons'ı deplasmanda 125-119 mağlup etti.

        Little Caesars Arena'daki maçta ev sahibi Pistons'dan Cade Cunningham 36 sayı, 12 asistle "double-double" yapsa da performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Milwaukwee Bucks 47 galibiyet, 34 mağlubiyet ile Doğu Konferansı'nda 5. sırayı alarak play-off turunda Indiana Pacers ile eşleşti.

        44 galibiyet, 37 yenilgi ile Bucks'ın hemen ardında 6. sırayı alan Detroit Pistons'ın play-off turundaki rakibi ise New York Knicks oldu.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 110-124

        Indiana Pacers-Orlando Magic: 115-129

        Detroit Pistons-Milwaukwee Bucks: 119-125

        New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 102-108

        Boston Celtics-Charlotte Hornets: 130-94

        New Orleans Pelicans-Miami Heat: 104-153

        Chicago Bulls-Washington Wizards: 119-89

        Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 124-102

        Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 117-109

        Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 117-91

        Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 111-145

        Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 100-101

        Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 86-103

        Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 117-98

        Los Angeles Lakers-Hosuton Rockets: 140-109

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