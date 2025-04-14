NBA'de normal sezon, 15 maçla sona erdi

NBA'de normal sezon, 15 maçla tamamlandı. Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci sırayı alarak play-off'lara kalan Rockets, Nuggets'ı konuk etti.

Karşılaşmada yaklaşık 23 dakika süre alan Alperen, 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 blokluk performans sergiledi. Kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele edecek Alperen, Nuggets maçında yaptığı smaçlarla ön plana çıktı.

Rockets'ta Amen Thompson ve Fred VanVleet 15'er sayı kaydetti.

Sezonun 50. galibiyetini alarak büyük mücadelenin yaşandığı Batı Konferansı'nı 4. sırada bitirmeyi başaran Nuggets'ta Michael Porter Jr 19 sayı, 7 ribaunt ve Nikola Jokic 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı.

ADEM BONA'DAN 16 SAYI Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'a 122-102 yenildi. REKLAM Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9'uncu olarak play-in oynama hakkı kazanan Bulls'ta Kevin Huerter 18 ve Talen Horton-Tucker 17 sayı üretti. Zorlu geçen sezonu 24 galibiyet, 58 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında bitiren 76ers'ta ise Lonnie Walker 31 ve Jared Butler 19 sayı attı.