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        Haberler Bilgi Spor NBA final serisinde 5. randevu! Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        NBA final serisinde 5. randevu! Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. NBA finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler beşinci maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:40
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        NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan dördüncü maçta Oklahoma City Thunder deplasmanda Indıana Pacers'ı 111-104 yenerek seride durumu 2-2 eşitledi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları beşinci karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...

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        NBA FİNAL SERİSİ 5. MAÇI NE ZAMAN?

        Oklahoma- İndiana beşinci final mücadelesi 17 Haziran Salı TSİ 03.30'da oynanacak.

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        NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?

        Paycom Center'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

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        OKLAHOMA- INDIANA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://ssport.tv/

        https://www.ssportplus.com/

        https://www.exxen.com/

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