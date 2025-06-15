NBA final serisinde 5. randevu! Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. NBA finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler beşinci maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Indıana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan dördüncü maçta Oklahoma City Thunder deplasmanda Indıana Pacers'ı 111-104 yenerek seride durumu 2-2 eşitledi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları beşinci karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
NBA FİNAL SERİSİ 5. MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- İndiana beşinci final mücadelesi 17 Haziran Salı TSİ 03.30'da oynanacak.
NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Paycom Center'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.