Ne söylesek karşımıza reklam olarak çıkıyor! Dinleniyor muyuz?
Son zamanlarda, sosyal medyada veya internette bir şey söylediğimizde, o konuyla ilgili reklamların karşımıza çıkmaya başlaması dikkat çekiyor. Bu durum, insanların "Dinleniyor muyuz?" sorusunu sormasına neden oluyor. Peki, gerçekten dinleniyor muyuz? Yoksa bu bir tesadüf mü? İşte bu sorunun cevabı...
Son zamanlarda, insanların söyledikleri şeylerin karşılarına reklam olarak çıkması dikkat çekiyor. Örneğin, bir arkadaşınıza yeni bir arabadan bahsettiniz. Daha sonra, internette gezinirken, o arabanın reklamını gördünüz. Hal böyle olunca, insanların "Dinleniyor muyuz?" sorusunu sorması meydana geliyor. Bu durumun tesadüf olması da mümkün. Peki ama gerçek yanıt ne?
DİNLENİYOR MUYUZ?
Dinleniyor muyuz sorusunun cevabı, basitçe "evet" veya "hayır" değildir. Çünkü bu durum, kullanılan teknolojiye ve verilerin nasıl kullanıldığına göre değişir.
Eskiden, insanların ne söylediğini takip etmek zordu. Ancak, günümüzde, internet ve sosyal medya sayesinde, insanların ne söylediğini takip etmek çok daha kolay hale geldi. Bu da, şirketlerin insanların ne söylediğini takip etmesine ve bu bilgileri pazarlama amaçlı kullanmasına olanak sağlıyor.
Şirketler, insanların ne söylediğini takip etmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Örneğin, sosyal medya platformlarından, arama motorlarından ve hatta telefon görüşmelerinden veri toplayabiliyorlar. Bu veriler, şirketlerin insanların ilgi alanlarını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı oluyor.
Bu bilgilere dayanarak, şirketler, insanların ilgisini çekebilecek reklamlar oluşturabiliyorlar. Bu da, söylediğimiz şeylerin karşımıza reklam olarak çıkmasına neden oluyor.
Tabii ki, bu durum her zaman doğru değildir. Bazen, söylediğimiz şeylerin karşımıza reklam olarak çıkması tesadüf olabilir. Ancak, günümüzde, bu durumun tesadüf olması ihtimali oldukça düşüktür.
PEKİ BUNUN BİR ÇÖZÜMÜ VAR MI?
Söylediklerinizin reklam olarak karşınıza çıkmasını istemiyorsanız şu adımları uygulayabilirsiniz,
Google profilinizi açın,
Hesabınızı yönetin bölümüne tıklayın,
Web ve uygulama etkinliğini seçin,
Konuşma ve ses etkinliğini kapatın,
Daha sonra geri gelin,
Veriler ve gizliliğine tıklayarak burada reklam merkezini seçin,
Açık görülen reklamlar kısmını kapalı hale getirin.