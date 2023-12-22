Ne söylesek karşımıza reklam olarak çıkıyor! Dinleniyor muyuz?

Son zamanlarda, insanların söyledikleri şeylerin karşılarına reklam olarak çıkması dikkat çekiyor. Örneğin, bir arkadaşınıza yeni bir arabadan bahsettiniz. Daha sonra, internette gezinirken, o arabanın reklamını gördünüz. Hal böyle olunca, insanların "Dinleniyor muyuz?" sorusunu sorması meydana geliyor. Bu durumun tesadüf olması da mümkün. Peki ama gerçek yanıt ne?

Dinleniyor muyuz sorusunun cevabı, basitçe "evet" veya "hayır" değildir. Çünkü bu durum, kullanılan teknolojiye ve verilerin nasıl kullanıldığına göre değişir.

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Eskiden, insanların ne söylediğini takip etmek zordu. Ancak, günümüzde, internet ve sosyal medya sayesinde, insanların ne söylediğini takip etmek çok daha kolay hale geldi. Bu da, şirketlerin insanların ne söylediğini takip etmesine ve bu bilgileri pazarlama amaçlı kullanmasına olanak sağlıyor.

Şirketler, insanların ne söylediğini takip etmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Örneğin, sosyal medya platformlarından, arama motorlarından ve hatta telefon görüşmelerinden veri toplayabiliyorlar. Bu veriler, şirketlerin insanların ilgi alanlarını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı oluyor.