Bambaşka bir kadro yapılanması olacaktır. Rosier de vardı. Sezon başında Ghezzal da vardı. Kulüpler olarak sıkıntıları daha yukarı çekmemek adına biz çoğu işe girmedik, yapmadık. Orada çok ciddi Galatasaray'ın centilmenliğini gösterdik."