UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında yarın Kosova'yı konuk edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, seyircilere Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istediklerini söyledi.

Kıragası, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'ndaki basın toplantısında, Cumhuriyet Bayramı'nı maçı kazanarak bir gün önceden kutlamak istediklerini dile getirdi.

"TÜRK KADINININ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Oyuncuların hazır olduğunu ifade eden Necla Güngör Kıragası, "Son idmanımızı yapmak için de buradayız. Yarın yine çok disiplinli bir şekilde maça başlayan, set oynamaya çalışan, üçüncü bölgeye oyunu yığan, topun bizde kaldığı bir oyun göstermek istiyoruz. Hem işin keyfine varmak hem de gelen seyircilerimize Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istiyoruz. O yüzden buradan da taraftarlarımıza seslenelim. Yarın bizi yalnız bırakmasınlar. Burada Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayalım." diye konuştu.

ECE TÜRKOĞLU

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Türkoğlu, "Umarım yarın da İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'ndan önce galibiyet alır ve bu kutlamayı hep birlikte yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takımı son antrenmanını yaparak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Polonya Futbol Federasyonundan hakem Michalina Diakow'un yöneteceği karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.