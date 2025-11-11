Habertürk
        Nehil Sazlığı'nda yangın

        Nehil Sazlığı'nda yangın

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 00:47 Güncelleme: 11.11.2025 - 01:00
        Hakkari’nin Yüksekova'da binlerce kuş ve yaban hayvanının yaşam alanı olan sazlıkta dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

        Rüzgarın da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığı sazlığın bazı kısımlarının bataklık olması müdahaleyi güçleştiriyor.

