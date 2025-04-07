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        Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet kayboldu

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan Mehmet Ö., dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Mehmet Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:58
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        Nehre düşen Mehmet kayboldu
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        Kayseri'de, kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet Ö. (17) aranıyor.

        Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi.

        Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında çalışan Mehmet Ö., dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı.

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