        Nehre düşen terliğini almak isterken suya düşen çocuk kayboldu | Son dakika haberleri

        Nehre düşen terliğini almak isterken suya düşen çocuk kayboldu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuk için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:36
        Nehre düşen 12 yaşındaki çocuk kayboldu
        Şırnak'taki olay, Konak Mahallesi Dicle Nehri Kenarı Cizre Köprüsü bitişiğinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki arkadaşı ile birlikte Dicle Nehri Kenarına giden 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip düştü.

        Suya düşen çocuk kısa sürede akıntıya kapılıp suda kaybolurken, bir vatandaşın çocuğu kurtarmak için verdiği çabada sonuç vermedi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri, küçük çocuğu bulmak için nehirde yoğun bir çalışma başlattı. AFAD ve Cizre Belediyesi Dalgıç ve İtfaiye Ekipleri Balık adamlarla su altında, botla su üstünde geniş arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Dicle Nehri'nin akıntılı ve yer yer girdapların bulunduğu bölgelerinde arama faaliyetlerini akşam karanlığın batmasına kadar titizlikle sürdürdü ancak herhangi bir netice alınmadı, arama çalışmalarına da ara verildi. Çalışmaların yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        #Son dakika haberler
