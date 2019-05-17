Tek başına geldiği alışveriş merkezinde aracını valelere teslim eden Ayaydın, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti.
Tecrübeli işadamı alışveriş merkezine girerek kısa süre alışveriş yaptı.
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