Nelson Semedo: Net olmaya çalışan biriyim

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, galibiyeti değerlendirdi.

"BİZ BİR TAKIMIZ"

Takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyleyen Portekizli savunmacı, "Öncelikle ben takımımı tebrik etmek istiyorum. İyi, sıkı antrenmanlar yapıyoruz daha iyi olmak adına. Bugün topla iyiydik, iyi işler yaptık ve şanslar yarattık. İlk yarıda 2-0 yaptık ve ikinci yarıda iyi bir şekilde geri döndük. Şunu da söylemek gerekiyor, Gaziantep iyi bir takım ve iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Sahada herkes çok iyi çalıştı, takım olduğumuzu göstermiş olduk. Biz 25 kişilik kadroyuz, bugün 11 kişi oynadı. Biz bir takımız ve bugün 11 kişi oynadı. Herkes çok iyi çalışıyor. İyi bir galibiyet elde ettik." sözlerini sarf etti.