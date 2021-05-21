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Nepal'de koronavirüs felaketi: Oksijen kaynakları tükendi, iki hasta tek yatakta tedavi görüyor!

Nepal'de koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İki hastanın tek yatakta tedavi gördüğü, tıbbi oksijen kaynaklarının tükendiği ifade edildi.

Nepal'de koronavirüs felaketi! Son Dakika: Nepal'de iki hasta tek yatakta tedavi görüyor! - Haberler
Nepal'de koronavirüs felaketi!
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DHA

Hindistan'ın ardından Nepal de koronavirüs felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ülkede koronavirüs vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandığı açıklandı.

Ülkede salgın nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, hastaların tedavisi için kullanılan tıbbi oksijenin tükendiği ifade edildi.

Başkent Katmandu'daki Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nin vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapasitesinin tamamen dolduğu, hastanelerde iki hastanın tek yatakta tedavi gördüğü bildirildi.

Sağlık çalışanları, ülkede yaşanan krizi, 'kıyamet' olarak değerlendirirken, aşılama programının da durma noktasına geldiğini ifade etti.


GARAJLAR HASTALAR İÇİN KULLANILIYOR

Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde görevli hemşire Beli Poudel, "Hastanenin her köşesinde hasta var. Bu hastaları tedavi etmek için mücadele ediyoruz. Hatta garajları bile hastalar için kullanmaya başladık. Sınırlı kapasitemize rağmen hastaları geri çevirmiyoruz ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Poundel, hastanede 104 normal, 24 yoğun bakım yatağı olduğunu ve 120´den fazla koronavirüslü hastayı tedavi ettiklerini ifade etti.

NEPAL'DE SON DURUM

28 milyon nüfuslu Nepal´de son açıklanan verilere göre son 24 saatte 8 bin 227 kişide koronavirüs tespit edildi ve 190 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 488 bin 645'e ulaşırken, toplam can kaybı da 5 bin 847'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 366 bin 946 olarak açıklandı.

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